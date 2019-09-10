Непомнящий считает, что партия первого круга КМ с Ган-Эрдене получилась интересной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает интересной первую партию первого круга Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске против представителя Монголии Сугара Ган-Эрдене. Об этом он рассказал журналистам.

Россиянин одержал победу над соперником черными фигурами.

"Довольно интересная партия, потому что в дебюте я был неплохо готов, но соперник свернул, - сказал Непомнящий. - Потом он играл интересно, но в какой-то момент, на мой взгляд, он провел неудачную разменную операцию, расстроился и где-то даже форсированно проиграл".

Российский шахматист отметил, что планирует дать себе отдых в следующем месяце. "Я на самом деле планировал еще сыграть на турнире на острове Мэн, - сказал он. - Но, оценив ситуацию, понял, что лучше сконцентрироваться на Кубке мира и на Гран-при. Видимо, следующий месяц будет посвящен отдыху и восстановлению, потому что летом я в совокупности был дома две или три недели".

Кроме того, Непомнящий высказался о формате проведения Кубка мира. "Турнир календарный, официальный, входит в цикл розыгрыша первенства мира, так что он очень важен, - отметил шахматист. - Я могу сказать, что я не большой фанат нокаут-системы, потому что где-то может вмешаться элемент удачи, и все повернется не так, как планировалось, но, с другой стороны, условия для всех равные, и турнир снискал славу очень зрелищного, часто фавориты проигрывают уже в первых турах".

Вторые партии первого круга будут сыграны в среду. Встречи каждого раунда, за исключением финала и матча за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Турнир завершится 4 октября.