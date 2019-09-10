Глава Федерации гребного слалома России: медаль финала КМ вдохновит Сеткина перед ЧМ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Серебряная медаль финала Кубка мира по гребному слалому вдохновит россиянина Кирилла Сеткина перед чемпионатом мира, который пройдет в сентябре в Испании. Такое мнение ТАСС во вторник высказал глава Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш.

26-летний Сеткин завоевал серебряную медаль в соревнованиях каноэ-одиночек в финале Кубка мира по гребному слалому. Турнир проходил в Праге.

"Медаль в финале Кубка мира - это очень приятно, у нас пока нет такого града наград, и каждая медаль для нас на вес золота. Кирилл - очень хороший спортсмен, он выигрывал первенство мира среди спортсменов в возрасте до 23 лет, выигрывал первенство Европы, был в призах. Во взрослой категории гораздо сложнее добиться таких же результатов, но этот год для него складывается удачно, он стал четвертым на чемпионате Европы в личной гонке, выиграл бронзу в командной гонке, а сейчас - серебряная медаль на Кубке мира. Но главные соревнования впереди - это чемпионат мира в Испании, там нужно завоевать путевку на Олимпийские игры", - отметил Папуш.

"Серебряная медаль финала Кубка мира, конечно, вдохновит Кирилла перед чемпионатом мира. Хорошие результаты всегда вдохновляют, придают уверенности в своих силах, даже такому опытному, хотя и еще молодому спортсмену", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Испании с 24 по 29 сентября.