Шахматист Карякин заявил, что планировал свести первую партию на КМ к долгой игре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин планировал затянуть в долгую игру соперника по партии первого круга Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Об этом Карякин сообщил ТАСС.

Карякин выиграл первую партию первого круга, играя черными фигурами. Соперником россиянина является индонезиец Сусанто Мегаранто.

"Так как я играл черными, а это никогда не бывает легко, действительно была задача выйти на долгую игру, чтобы постараться переиграть соперника, учитывая, что у него практически нет опыта игры на высоком уровне, - сказал Карякин. - План более-менее удался. Единственное - он очень хорошо защищался, когда его позиции ухудшились, он начал бороться изо всех сил, но мне удалось точными действиями его дожать. Так что я очень доволен".

Карякин отметил, что во второй партии, которая пройдет в среду, постарается не допустить поражения. "Завтра мне для выигрыша в матче достаточно ничьей, поэтому самое главное - не проиграть, - сказал он. - Ну а если удастся выиграть, то будет просто отлично".

Российский гроссмейстер поделился своими планами на турнир. "Здесь нужно ставить максимальные задачи, - сказал Карякин. - С другой стороны, так как турнир проходит по нокаут-системе, то нужно идти шаг за шагом. Пока что я хочу завершить первый матч, и если мне это удастся, я буду думать о следующем".

Карякин является победителем Кубка мира 2015 года, который прошел в Баку. Турнир в Ханты-Мансийске завершится 4 октября.