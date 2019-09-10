Задачей Александра Медведева в Ассоциации европейских клубов является донесение позиции РФ

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев назвал своей задачей в исполнительном комитете Ассоциации европейских клубов (ЕСА) учет мнения России по тем или иным вопросам. Об этом он рассказал ТАСС во вторник по телефону.

"Зенит", как и другие российские клубы, должен быть частью европейской повестки дня, - сказал Медведев. - Это не только наша история, но и наше сегодня, и наше завтра. По итогам чемпионата мира все увидели нашу инфраструктуру, увидели, насколько российские болельщики восприимчивы к хорошему футболу".

"Европейский футбол на пороге новых реформ, новых преобразований. Свою задачу я вижу в том, чтобы мнение России было учтено, - отметил гендиректор "Зенита". - В новом составе исполкома много новых лиц, у них много новых идей. Мы будем вместе работать над тем, чтобы футбол стал еще более популярным, интересным и красивым, чтобы не только гранды мирового футбола и ведущие страны, но и все, кто играет в футбол по всей планете, могли наслаждаться теми стандартами проведения и освещения соревнований, которые уже сейчас есть на высшем уровне".

ЕСА - независимый орган, который напрямую представляет футбольные клубы на европейском уровне. Организация создана в 2008 году, в нее входит 232 клуба. В состав ассоциации от России, помимо "Зенита", входят московские ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак", "Ростов", казанский "Рубин" и "Краснодар".