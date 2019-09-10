Малкин хочет продлить контракт с клубом НХЛ "Питтсбург"

ТАСС, 10 сентября. Российский нападающий Евгений Малкин намерен продлить соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Athletic.

Действующий контракт 33-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона-2021/22.

"Предстоящие три года будут очень важными для меня, - сказал Малкин. - Я хочу показать свою лучшую игру и переподписать соглашение с "Питтсбургом" еще на три года".

Малкин был выбран "Питтсбургом" под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. В составе клуба он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Всего в НХЛ он провел 852 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1002 очка (391 шайба + 611 передач), в плей-офф на его счету 168 (63+105) очков в 162 играх.

В составе сборной России Малкин дважды выиграл чемпионат мира, два раза стал серебряным призером турнира и три раза - бронзовым.