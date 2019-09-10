УЕФА высоко оценил готовность инфраструктуры Петербурга к ЧЕ-2020

Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург проходит с 9 по 12 сентября. В рамках визита прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высоко оценила готовность инфраструктуры Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Владимира Кириллова.

"Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций Андреас Шар в своем выступлении отметил высокий уровень готовности городской инфраструктуры и поблагодарил руководство Санкт-Петербурга за плодотворное сотрудничество", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Правительством Санкт-Петербурга проводится комплексная планомерная работа по реализации утвержденного плана мероприятий [по подготовке города к турниру], который включает более 130 пунктов. Они касаются подготовки спортивной, транспортной, инженерной, медицинской, гостиничной, информационно-коммуникационной инфраструктуры и иных объектов городского хозяйства, обеспечения безопасности и общественного порядка, а также осуществления операционной деятельности в период проведения турнира", - отмечается в сообщении.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.