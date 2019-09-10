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Легкоатлетический матч Европа - США

Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами в матче между сборными Европы и США

Победу в забеге одержал испанец Орландо Ортега
Сергей Шубенков EPA-EFE/JALAL MORCHIDI
Описание
Сергей Шубенков
© EPA-EFE/JALAL MORCHIDI

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 м с барьерами в матчевой легкоатлетической встрече между сборными Европы и США. Соревнования проходят в Минске.

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28-летний Шубенков показал результат 13,39 секунды, он принес сборной Европы семь очков. Победу в забеге одержал испанец Орландо Ортега (13,21), третье место занял американец Фредди Криттенден (13,43). Позднее во вторник в прыжках в высоту выступит россиянка Мария Ласицкене. Во вторник проходят заключительные 19 видов программы.

На данный момент сборная Европы набрала 352 очка, команда США - 325. Шубенков является чемпионом мира 2015 года, а также серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером мировых первенств.

В понедельник прошли первые 18 видов программы, в соревнованиях приняли участие четверо россиян - Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер - седьмой в беге на 400 м.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), победитель приносит своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммируются в общем зачете. По итогам соревнований сборная, набравшая наибольшее количество очков, одержит победу в общем зачете. В случае равенства очков победит та сборная, спортсмены которой выиграли большее число соревнований.

Соревнования проходят в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и завершатся 10 сентября. Россияне на турнире выступают в нейтральном статусе.

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Легкоатлетический матч Европа - США
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