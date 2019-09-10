Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами в матче между сборными Европы и США

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 м с барьерами в матчевой легкоатлетической встрече между сборными Европы и США. Соревнования проходят в Минске.
28-летний Шубенков показал результат 13,39 секунды, он принес сборной Европы семь очков. Победу в забеге одержал испанец Орландо Ортега (13,21), третье место занял американец Фредди Криттенден (13,43). Позднее во вторник в прыжках в высоту выступит россиянка Мария Ласицкене. Во вторник проходят заключительные 19 видов программы.
На данный момент сборная Европы набрала 352 очка, команда США - 325. Шубенков является чемпионом мира 2015 года, а также серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером мировых первенств.
В понедельник прошли первые 18 видов программы, в соревнованиях приняли участие четверо россиян - Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер - седьмой в беге на 400 м.
A perfect start on day two!— European Athletics (@EuroAthletics) September 10, 2019
Orlando Ortega (@110_ortega) wins maximum points in the 110m hurdles ahead of Team Europe teammate Sergey Shubenkov.
Watch #TheMatch LIVE now: https://t.co/r4eIiLO0Mh pic.twitter.com/EDUKtp1HsP
В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), победитель приносит своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммируются в общем зачете. По итогам соревнований сборная, набравшая наибольшее количество очков, одержит победу в общем зачете. В случае равенства очков победит та сборная, спортсмены которой выиграли большее число соревнований.
Соревнования проходят в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и завершатся 10 сентября. Россияне на турнире выступают в нейтральном статусе.