Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами в матче между сборными Европы и США

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 м с барьерами в матчевой легкоатлетической встрече между сборными Европы и США. Соревнования проходят в Минске.

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28-летний Шубенков показал результат 13,39 секунды, он принес сборной Европы семь очков. Победу в забеге одержал испанец Орландо Ортега (13,21), третье место занял американец Фредди Криттенден (13,43). Позднее во вторник в прыжках в высоту выступит россиянка Мария Ласицкене. Во вторник проходят заключительные 19 видов программы.

На данный момент сборная Европы набрала 352 очка, команда США - 325. Шубенков является чемпионом мира 2015 года, а также серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером мировых первенств.

В понедельник прошли первые 18 видов программы, в соревнованиях приняли участие четверо россиян - Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер - седьмой в беге на 400 м.