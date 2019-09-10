Шубенков не совсем доволен выступлением в Минске, но к ЧМ собирается подойти во всеоружии

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, занявший на матчевой встрече Европа - США в Минске второе место, ожидал от себя большего, но все равно полон оптимизма перед мировым первенством в Катаре. Об этом он сообщил журналистам.

28-летний Шубенков показал результат 13,39 секунды, он принес сборной Европы семь очков. Победу в забеге одержал испанец Орландо Ортега (13,21), третье место занял американец Фредди Криттенден (13,43).

"Сегодня я рассчитывал пробежать получше, да и на разминке я чувствовал себя очень хорошо. У меня почти ничего не болело после трех месяцев проблем. Эти золотые мгновения надо было как-то использовать. Ходом я был не так быстр", - отметил Шубенков.

Россиянин 16 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира ямайцем Омаром Маклеодом, который сбил россиянина, свалившись на его дорожку. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, из-за чего был вынужден пропустить более двух месяцев. В финале Бриллиантовой лиги 6 сентября россиянин занял третье место с результатом 13,33 секунды.

"Но все равно я полон оптимизма, потому что прогресс есть и восстановление идет. Все это вдохновляет на подготовку к чемпионату мира, к которому я подойду во всеоружии и буду бороться", - заключил спортсмен.

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.