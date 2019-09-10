Буре считает назначение Ларионова советником главы штаба сборной России сильным ходом ФХР

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр, бывший нападающий сборной России Павел Буре назвал назначение двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова на пост советника главы штаба сборной России сильным решением Федерации хоккея России (ФХР). Такое мнение Буре высказал ТАСС.

О назначении Ларионова помощником главы штаба сборной России было объявлено во вторник.

"Совершенно не удивлен новости о приходе Игоря Ларионова в ФХР. Любой, кто когда-либо слышал о хоккее, знает, кто такой Игорь Ларионов. Это очень сильный ход федерации. Современное руководство ФХР и Игорь мыслят в одном направлении", - отметил Буре.

"Игорь оставил агентскую деятельность и будет заниматься развитием молодежи. Уверен, что это будет очень интересно и продуктивно, ведь у Ларионова богатейший опыт и как у игрока, и как у хоккейного специалиста. Кроме того, он постоянно изучает все новые мировые тенденции, никогда не останавливается в развитии. Убежден, что Игорь пришел в ФХР не случайно, а именно в тот момент, когда федерация направлена на развитие хоккея в долгосрочной перспективе", - добавил Буре.

В круг обязанностей Ларионова, в частности, войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и постоянное совершенствование национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина".