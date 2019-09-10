Бегун Шубенков отметил, что в Минске он более узнаваем, чем в Москве

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, занявший второе место на матчевой встрече Европа - США в Минске, считает, что в столице Белоруссии он более узнаваем, чем в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

28-летний Шубенков показал результат 13,39 секунды, он принес сборной Европы семь очков. Победу в забеге одержал испанец Орландо Ортега (13,21), третье место занял американец Фредди Криттенден (13,43). Многочисленные болельщики, собравшиеся на трибунах стадиона "Динамо", бурными аплодисментами приветствовали российского бегуна.

"Меня здесь прохожие узнают. Не как дома в Барнауле, конечно, но куда чаще, чем в Москве. Очень приятно, когда люди тебя знают, когда люди болеют легкой атлетикой", - сказал Шубенков.

"Знаете, где мои родные этапы Бриллиантовой лиги смотрят? Телеканал "Беларусь-5" в интернете. Это сейчас наше все", - добавил бегун.

Соревнования Бриллиантовой лиги по российскому телевидению на протяжении нескольких последних лет не транслируются.