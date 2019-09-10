Оргкомитет ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге и УЕФА разыграют около 200 билетов для детей

Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург проходит с 9 по 12 сентября. В рамках визита прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разыграют около 200 билетов на матчи турнира для детей. Об этом журналистам по итогам второго дня инспекционного визита УЕФА в Санкт-Петербург сообщила вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета оргкомитета ЧЕ-2020 в Петербурге Ольга Голодец.

"Мы обсуждали целый ряд гуманитарных вопросов, которые связаны с чемпионатом Европы, - сказала Голодец. - Мы ставили, например, вопросы по детской программе для этого великого праздника футбола; коллеги выделяют определенное количество билетов для детей, около 200, мы на себя берем такое обязательство - мы проведем специальный конкурс по всей стране, дети, которые занимаются футболом, будут иметь возможность посетить такой замечательный праздник футбола".

"Хотелось бы, чтобы программа была расширена, чтобы ребята могли встретиться со звездами, со своими кумирами, это мечта каждого ребенка и привлекает огромное внимание к футболу", - отметила вице-премьер РФ.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.