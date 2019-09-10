Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА в преддверии ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург" в полной мере соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в преддверии чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам сообщил руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург проходит с 9 по 12 сентября.

"Сейчас я должен сказать, что мы в целом всем удовлетворены, стадион соответствует всем стандартам - он прекрасный, отличное поле, - сказал Шар. - Все соответствует нашим требованиям".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.