Фан-зоны ЧЕ-2020 по футболу будут организованы не только в Москве и Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Фан-зоны для просмотров матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года будут организованы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в остальных городах России. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета оргкомитета ЧЕ-2020 в Петербурге Ольга Голодец.

Ранее ТАСС сообщал, что администрация Екатеринбурга предложила возобновить работу фан-зоны, которая была организована во время мирового первенства 2018 года, во время проведения чемпионата Европы 2020 года.

"Мы заверили коллег, что фан-зоны будут не только в центральной части Петербурга, сейчас мы ведем обсуждение с различными регионами РФ, - сказала Голодец. - Фан-зоны будем создавать не только в Москве, но и в других городах. В Санкт-Петербурге это будет не только центр, но и спальные районы".

"Мы готовы к проведению праздника футбола, он будет ярким, красочным и запоминающимся", - добавила вице-премьер РФ.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.