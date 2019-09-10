УЕФА ценит опыт властей Санкт-Петербурга, полученный во время чемпионата мира 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед чемпионатом Европы 2020 года считает важным опыт властей Санкт-Петербурга, полученный летом 2018 года во время проведения чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил руководитель проектов ЧЕ-2020 в странах-организаторах Гийом Пуассон.

Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург проходит с 9 по 12 сентября. В рамках визита прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.

"Для нас очень важно, чтобы чемпионат Европы стал футбольным праздником на протяжении 31 дня, пока будет длиться турнир, - подчеркнул Пуассон. - Безусловно, для нас важен опыт местных властей и оргкомитета. Всего год назад здесь проводился чемпионат мира".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.