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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболистки вышли в 1/4 финала ЧМ среди игроков не старше 18 лет

Соперником россиянок станет команда Бразилии

ТАСС, 10 сентября. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Болгарии в матче 1/8 финала чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Соревнования проходят в Египте.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:17, 25:20, 15:25, 25:16) в пользу россиянок. В четвертьфинале российская команда встретится со сборной Бразилии, которая в матче 1/8 финала оказалась сильнее команды Канады. Четвертьфинальный поединок пройдет в четверг.

На групповой стадии россиянки заняли первое место в группе В, победив во всех матчах. Вместе с командой России в группе В играли команды Румынии, Аргентины, Таиланда и Белоруссии.

Чемпионат мира завершится 14 сентября.

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