Шубенков считает, что США заявили на матчевую встречу в Минске не самый сильнейший состав

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер матчевой встречи Европа - США в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков в беседе с журналистами посетовал на то, что в Минск приехали не самые сильные легкоатлеты.

Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами в матче между сборными Европы и США

"Формат этого турнира, конечно, интересный, но Америке следовало бы сюда более боеспособный состав привозить. Потому что здесь лидеров из США почти нет. Европа здесь представлена лучшими спортсменами, хотелось бы и от Америки такого подхода", - сказал Шубенков.

"Ощущал ли здесь командный дух, выступая за сборную Европы? Надо понимать, что мы здесь преследуем каждый свою цель. Всем нужно разбегаться, просоревноваться и войти в раж", - добавил спортсмен.

Первая в истории матчевая легкоатлетическая встреча Европа - США проходит в Минске с 9 по 10 сентября.