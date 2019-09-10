Шубенков считает, что США заявили на матчевую встречу в Минске не самый сильнейший состав

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер матчевой встречи Европа - США в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков в беседе с журналистами посетовал на то, что в Минск приехали не самые сильные легкоатлеты.
"Формат этого турнира, конечно, интересный, но Америке следовало бы сюда более боеспособный состав привозить. Потому что здесь лидеров из США почти нет. Европа здесь представлена лучшими спортсменами, хотелось бы и от Америки такого подхода", - сказал Шубенков.
"Ощущал ли здесь командный дух, выступая за сборную Европы? Надо понимать, что мы здесь преследуем каждый свою цель. Всем нужно разбегаться, просоревноваться и войти в раж", - добавил спортсмен.
Первая в истории матчевая легкоатлетическая встреча Европа - США проходит в Минске с 9 по 10 сентября.