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Зимние олимпийские виды спорта

Открытый кубок Союза конькобежцев России будет контрольным стартом для россиян

Турнир пройдет в Коломне 13-15 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международный турнир - Открытый кубок Союза конькобежцев России - станет для российских шорт-трекистов контрольным стартом. Об этом ТАСС во вторник сообщил тренер сборной Владимир Григорьев.

Турнир пройдет в Коломне с 13 по 15 сентября.

"Это контрольный старт, первое соревнование. Задача для спортсменов - сделать выводы, понять, как бежать дальше на отборочных соревнованиях. Уровень соперников хороший, в Коломну приедут голландцы, казахстанцы, бельгийцы и представители других сборных. Все эти команды также будут выступать после подготовки, так что посмотрим, как пройдут соревнования", - сказал Григорьев.

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