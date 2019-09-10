Открытый кубок Союза конькобежцев России будет контрольным стартом для россиян

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международный турнир - Открытый кубок Союза конькобежцев России - станет для российских шорт-трекистов контрольным стартом. Об этом ТАСС во вторник сообщил тренер сборной Владимир Григорьев.

Турнир пройдет в Коломне с 13 по 15 сентября.

"Это контрольный старт, первое соревнование. Задача для спортсменов - сделать выводы, понять, как бежать дальше на отборочных соревнованиях. Уровень соперников хороший, в Коломну приедут голландцы, казахстанцы, бельгийцы и представители других сборных. Все эти команды также будут выступать после подготовки, так что посмотрим, как пройдут соревнования", - сказал Григорьев.