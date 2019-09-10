Виктор Ан тренируется с российской сборной перед Открытым кубком Союза конькобежцев России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан прибыл в Россию и тренируется в составе национальной команды перед Открытым кубком Союза конькобежцев России. Об этом ТАСС во вторник сообщил тренер сборной Владимир Григорьев.

Турнир пройдет в Коломне с 13 по 15 сентября.

"Виктор Ан уже прибыл в расположение сборной, он тренируется с командой. Для него это тоже контрольный старт. Пока не факт, что он будет бежать в личных гонках на Открытом кубке Союза конькобежцев России. После этого турнира он примет участие в отборочных соревнованиях сборной России", - сообщил Григорьев.

В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.

Он не участвовал в Олимпиаде-2018, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета.