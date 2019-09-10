УЕФА рассмотрит возможность работы российских волонтеров за рубежом на ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность работы российских волонтеров за пределами страны во время чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета оргкомитета ЧЕ-2020 в Петербурге Ольга Голодец.

Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург проходит с 9 по 12 сентября. В рамках визита прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.

"На сегодняшний день количество волонтеров, которые хотят поучаствовать в нашей программе, кратно превосходит количество мест, которые нам необходимы, у нас идет борьба, - сказала Голодец. - Мы сегодня говорили, чтобы эта программа стала международной. Поскольку 12 городов участвует в этой программе, есть вариант, чтобы у волонтеров была возможность работать не только в той стране, в которой они подают заявки, но и в других городах. Коллеги обещали рассмотреть возможность такой опции".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.