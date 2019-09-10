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НХЛ

Чешский форвард Заха подписал новый контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси"

Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в клуб КХЛ "Авангард"

ТАСС, 10 сентября. Чешский нападающий Павел Заха подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 22-летним хоккеистом рассчитан на три года, по нему он заработает $6,75 млн.

"Мы рады подписать трехлетний контракт с Захой, так как он является важной частью нашей команды, - заявил исполнительный вице-президент и генеральный менеджер клуба Рэй Шеро. - Он показал себя игроком, способным показывать хорошую игру в любой ситуации, и мы с нетерпением ждем его дальнейшего прогресса".

Ранее журналист чешского портала iDNES Карел Кнап на своей странице в Twitter сообщил, что о контракте с форвардом договорился клуб Континентальной хоккейной лиги "Авангард".

Заха выступает за "Нью-Джерси" с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб 61 матч, в котором забросил 13 шайб и сделал 12 результативных передач. Всего он провел в НХЛ 201 игру, в которых забросил 29 шайб и сделал 47 передач.

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