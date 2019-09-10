"Локомотив" одержал первую победу в КХЛ под руководством Мактавиша

ТАСС, 10 сентября. Ярославский "Локомотив" обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Григорий Денисенко (33-я минута) и Роман Савченко, отличившийся на 36-й минуте броском из своей зоны. У проигравших отметился Степан Старков (57). В составе "Локомотива" 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ провел форвард Степан Санников.

"Локомотив" одержал первую победу под руководством нового главного тренера канадца Крэйга Мактавиша. Он возглавил ярославский клуб 16 мая, подписав двухлетний контракт. В стартовых двух встречах регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" уступил дома столичному "Спартаку" (2:5) и нижегородскому "Торпедо" (3:4).

В турнирной таблице Западной конференции ярославский клуб занимает 11-ю позицию, имея в активе 2 очка. "Сочи" идет пятым с четырьмя баллами в активе.

В следующем матче "Локомотив" на домашней площадке сыграет с московским "Динамо", а "Сочи" в гостях сразится с подольским "Витязем". Обе встречи пройдут 12 сентября.

В другом матче игрового дня владивостокский "Адмирал" дома победил челябинский "Трактор" со счетом 2:1.