Ласицкене впервые с января не смогла одержать победу в соревнованиях по прыжкам в высоту

26-летняя россиянка показала результат 1,98 метра, она принесла сборной Европы шесть очков. Победу с личным рекордом одержала украинка Юлия Левченко (2,02), второй стала ее соотечественница Ирина Геращенко (1,98), которая опередила Ласицкене по дополнительным показателям. Ласицкене не сумела одержать победу впервые с 17 января, когда уступила на турнире в Челябинске россиянке Анне Чичеровой и заняла второе место. Последний раз место ниже второго Ласицкене занимала 13 июля 2018 года на турнире в Марокко (третье место).

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту в матчевой легкоатлетической встрече между сборными Европы и США. Соревнования проходят в Минске.

На данный момент сборная Европы набрала 627,5 очка, команда США - 524,5. 6 сентября Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги, в текущем сезоне она выиграла все шесть этапов Бриллиантовой лиги, в которых принимала участие. Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

Ранее во вторник Сергей Шубенков стал вторым в забеге на 110 м с барьерами. В понедельник в соревнованиях приняли участие четверо россиян - Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер - седьмой в беге на 400 м.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), победитель приносит своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммируются в общем зачете. По итогам соревнований сборная, набравшая наибольшее количество очков, одержит победу в общем зачете. В случае равенства очков победит та сборная, спортсмены которой выиграли большее число соревнований.

Соревнования проходят в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и завершатся 10 сентября. Россияне на турнире выступают в нейтральном статусе.