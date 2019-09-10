Дворкович: три российских шахматиста способны отобраться на турнир претендентов

"Было два претендента, но из-за политических событий осталась единственная, хорошая, достойная заявка - от Екатеринбурга, ее поддержали. Это современный, красивый город. Нам еще предстоит инспекция в Екатеринбург, связанная с выбором места проведения", - сказал Дворкович.

Дворкович считает, что у россиян хорошие шансы отобраться на турнир. "И Ян Непомнящий, и Петр Свидлер, и Александр Грищук, и Сергей Карякин - все из них способны отобраться, - сказал Дворкович. - Плюс уже проявляет себя следующее поколение шахматистов, есть шансы у всех. Даже не один, а три российских гроссмейстера способны отобраться".

Ранее турнир претендентов дважды проходил на территории России. В 2014 году турнир принимал Ханты-Мансийск, его победителем стал индиец Вишванатан Ананд, а в 2016 году соревнования прошли в Москве, тогда турнир выиграл россиянин Карякин.

Победитель турнира претендентов получает право сыграть с чемпионом мира в матче за шахматную корону. В настоящее время чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.