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Турнир претендентов по шахматам

Дворкович: три российских шахматиста способны отобраться на турнир претендентов

Глава FIDE считает, что Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Александр Грищук или Сергей Карякин способны попасть на этот турнир
Глава FIDE Аркадий Дворкович Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава FIDE Аркадий Дворкович
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Многие российские шахматисты имеют хорошие шансы отобраться на турнир претендентов 2020 года. Такое мнение журналистам высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

9 сентября президентский совет FIDE одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году.

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"Было два претендента, но из-за политических событий осталась единственная, хорошая, достойная заявка - от Екатеринбурга, ее поддержали. Это современный, красивый город. Нам еще предстоит инспекция в Екатеринбург, связанная с выбором места проведения", - сказал Дворкович.

Дворкович считает, что у россиян хорошие шансы отобраться на турнир. "И Ян Непомнящий, и Петр Свидлер, и Александр Грищук, и Сергей Карякин - все из них способны отобраться, - сказал Дворкович. - Плюс уже проявляет себя следующее поколение шахматистов, есть шансы у всех. Даже не один, а три российских гроссмейстера способны отобраться".

Ранее турнир претендентов дважды проходил на территории России. В 2014 году турнир принимал Ханты-Мансийск, его победителем стал индиец Вишванатан Ананд, а в 2016 году соревнования прошли в Москве, тогда турнир выиграл россиянин Карякин.

Победитель турнира претендентов получает право сыграть с чемпионом мира в матче за шахматную корону. В настоящее время чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссия
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