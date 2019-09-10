FIDE планирует менять города проведения этапов женского Гран-при

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) будет менять города проведения этапов женского Гран-при. Об этом журналистам заявил глава организации Аркадий Дворкович.

Во вторник в Сколково стартовал первый этап Гран-при FIDE. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс. Другие этапы пройдут в Монако (с 2 по 15 декабря), Лозанне (с 1 по 20 марта) и на Сардинии (с 20 мая по 10 июня 2020 года). Серия Гран-при является отборочным этапом к турниру претенденток, который состоится в 2021 году.

"Мы выбрали популярные места для проведения - этим хотим повысить престиж женских шахмат, - сказал Дворкович. - Также повысили призовой фонд турнира".

"Города будут меняться. Географию шахмат будем расширять. В следующий раз будет представлена не только Европа. Интерес есть и от Китая, и от Африки, и с Шахматной федерацией США мы ведем переговоры", - добавил Дворкович.