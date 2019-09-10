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КХЛ

"Спартак" уступил "Авангарду" и потерпел четвертое поражение в первых пяти матчах КХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:3
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома в овертайме уступил омскому "Авангарду" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7013 зрителей.

В составе "Спартака" отличились Антон Злобин (39-я минута) и Евгений Кулик (53). У "Авангарда" шайбы забросили Свен Андригетто (25), Евгений Грачев (26) и Тэйлор Бек (61). Для Андригетто заброшенная шайба стала дебютной в КХЛ, форвард перешел в "Авангард" минувшим летом из клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо", Грачев забросил первую шайбу за "Авангард".

Нападающий "Спартака" Илья Аркалов провел 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. 20-летний защитник "Спартака" Аким Тришин дебютировал в КХЛ.

В турнирной таблице "Авангард" поднялся на первую строчку в Восточной конференции, имея в активе восемь очков после пяти встреч. "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав пять очков после пяти встреч. Москвичи одержали одну победу в основное время, один раз уступили в основное время и трижды - в овертайме.

В четверг "Спартак" примет рижское "Динамо", в воскресенье "Авангард" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард531000114-118
2Автомобилист421100014-88
3Нефтехимик420001112-85
4Салават Юлаев32001008-55
5Трактор511001210-125
6Ак Барс320000113-84
7Сибирь420000210-94
8Барыс42000027-84
9Адмирал32000016-74
10Куньлунь41010027-84
11Металлург Мг41001027-103
12Амур40000135-91
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь430000112-66
2СКА421000113-116
3ЦСКА421000111-76
4Динамо Мск421000110-106
5Спартак510003114-155
6ХК Сочи420000212-144
7Динамо Р41100027-124
8Северсталь41000129-123
9Йокерит310000210-102
10Динамо Мн410000313-162
11Локомотив31000027-102
12Торпедо НН41000038-132

 

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Знарок: хоккеисты "Спартака" показали хорошую командную игру в матче с "Авангардом"
Московский клуб уступил в овертайме со счетом 2:3
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