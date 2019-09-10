"Спартак" уступил "Авангарду" и потерпел четвертое поражение в первых пяти матчах КХЛ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома в овертайме уступил омскому "Авангарду" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7013 зрителей.

В составе "Спартака" отличились Антон Злобин (39-я минута) и Евгений Кулик (53). У "Авангарда" шайбы забросили Свен Андригетто (25), Евгений Грачев (26) и Тэйлор Бек (61). Для Андригетто заброшенная шайба стала дебютной в КХЛ, форвард перешел в "Авангард" минувшим летом из клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо", Грачев забросил первую шайбу за "Авангард".

Нападающий "Спартака" Илья Аркалов провел 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. 20-летний защитник "Спартака" Аким Тришин дебютировал в КХЛ.

В турнирной таблице "Авангард" поднялся на первую строчку в Восточной конференции, имея в активе восемь очков после пяти встреч. "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав пять очков после пяти встреч. Москвичи одержали одну победу в основное время, один раз уступили в основное время и трижды - в овертайме.

В четверг "Спартак" примет рижское "Динамо", в воскресенье "Авангард" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".