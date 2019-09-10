"Спартак" уступил "Авангарду" и потерпел четвертое поражение в первых пяти матчах КХЛ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома в овертайме уступил омскому "Авангарду" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7013 зрителей.
В составе "Спартака" отличились Антон Злобин (39-я минута) и Евгений Кулик (53). У "Авангарда" шайбы забросили Свен Андригетто (25), Евгений Грачев (26) и Тэйлор Бек (61). Для Андригетто заброшенная шайба стала дебютной в КХЛ, форвард перешел в "Авангард" минувшим летом из клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо", Грачев забросил первую шайбу за "Авангард".
Нападающий "Спартака" Илья Аркалов провел 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. 20-летний защитник "Спартака" Аким Тришин дебютировал в КХЛ.
В турнирной таблице "Авангард" поднялся на первую строчку в Восточной конференции, имея в активе восемь очков после пяти встреч. "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав пять очков после пяти встреч. Москвичи одержали одну победу в основное время, один раз уступили в основное время и трижды - в овертайме.
В четверг "Спартак" примет рижское "Динамо", в воскресенье "Авангард" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|14-11
|8
|2
|Автомобилист
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|14-8
|8
|3
|Нефтехимик
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|12-8
|5
|4
|Салават Юлаев
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8-5
|5
|5
|Трактор
|5
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|10-12
|5
|6
|Ак Барс
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|13-8
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10-9
|4
|8
|Барыс
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|7-8
|4
|9
|Адмирал
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|6-7
|4
|10
|Куньлунь
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|7-8
|4
|11
|Металлург Мг
|4
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|7-10
|3
|12
|Амур
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|5-9
|1
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|12-6
|6
|2
|СКА
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|13-11
|6
|3
|ЦСКА
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|11-7
|6
|4
|Динамо Мск
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|10-10
|6
|5
|Спартак
|5
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|14-15
|5
|6
|ХК Сочи
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-14
|4
|7
|Динамо Р
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|7-12
|4
|8
|Северсталь
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|9-12
|3
|9
|Йокерит
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-10
|2
|10
|Динамо Мн
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|13-16
|2
|11
|Локомотив
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-10
|2
|12
|Торпедо НН
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|8-13
|2