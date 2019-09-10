СКА одержал восьмую победу над "Сибирью" в последних десяти встречах в КХЛ

ТАСС, 10 сентября. Петербургский СКА дома победил новосибирскую "Сибирь" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА дубль сделал Йори Лехтеря (32-я и 40-я минуты), также шайбы забросили Владимир Ткачев (39) и Виктор Тихонов (60). У "Сибири" отличились Егор Миловзоров (48) и Никита Михайлов (54).

СКА одержал восьмую победу над "Сибирью" в последних десяти матчах в КХЛ. "Сибирь" в последний раз на выезде одерживала победу над СКА 9 октября 2013 года (2:1 по буллитам).

250-й матч в КХЛ провел защитник СКА Ярослав Дыбленко. В составе "Сибири" в матчах КХЛ дебютировал 17-летний защитник Никита Ефремов. Защитник "Сибири" Николай Тимашов провел 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав шесть очков после четырех встреч. "Сибирь" расположилась на седьмом месте в Восточной конференции, имея в активе четыре очка после четырех встреч.

В четверг "Сибирь" на выезде сыграет с минским "Динамо", в пятницу СКА примет московский ЦСКА.