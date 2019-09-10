Ласицкене, проигравшая в Минске после 18 побед подряд, получила заряд злости перед ЧМ

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, проигравшая на матчевой встрече Европа - США в Минске после 18 побед подряд, не считает все произошедшее катастрофой. Как сказала спортсменка журналистам, после этого турнира у нее появилась спортивная злость, которая должна помочь ей при подготовке к чемпионату мира.

26-летняя россиянка показала результат 1,98 метра, заняв третье место. Победу с личным рекордом одержала украинка Юлия Левченко (2,02), второй стала ее соотечественница Ирина Геращенко (1,98), которая опередила Ласицкене по дополнительным показателям. Ласицкене не сумела одержать победу впервые с 17 января, когда уступила на турнире в Челябинске россиянке Анне Чичеровой и заняла второе место.

"Наверное, это должно было произойти. И ничего плохого сегодня не случилось. 1,98 м я сумела взять с третьей попытки и показала, что у меня есть характер. Но теперь у меня появилась злость и понимание, что ты - никто, и надо работать дальше", - сказала Ласицкене.

Россиянка вышла в сектор с наколенником на правой ноге. "С коленом все хорошо, просто сейчас мне нужно, чтобы этот наколенник был на мне для подстраховки. Нога меня никак не тревожит и на разбеге наколенник не отражается. Он просто греет мое колено", - заметила Ласицкене.

"Отразился ли на моем сегодняшнем результате мой статус посла соревнований со всеми вытекающими из этого последствиями? Если я скажу нет, то это будет неправда. Потому что мне здесь очень много внимания уделяется", - сказала россиянка.

"И как бы я не старалась себя держать, в меня вселялась излишняя уверенность в себе. Приходилось на протяжении двух вечеров говорить самой себе, что я никто в этом мире, и надо все это забыть. Но не все получилось, как видите", - заключила Ласицкене.