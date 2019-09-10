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Легкоатлетический матч Европа - США

Европейские легкоатлеты одержали победу над командой США в матчевой встрече

В составе сборной Европы выступало шестеро россиян
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Европы победила команду США по итогам матчевой легкоатлетической встречи. Соревнования проходили в Минске.

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Всего европейцы набрали 724,5 очка, американцы - 601,5. В каждом виде программы выступили по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), всего соревнования прошли в 37 видах. Победитель каждого соревнования принес своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммировались в общем зачете. Американцы выиграли 20 дисциплин из 37, европейцы - 17, при этом европейцы 26 раз из 37 занимали вторые места.

В составе сборной Европы было шестеро россиян, которые выступали в нейтральном статусе: Мария Ласицкене стала третьей в прыжках в высоту, не сумев одержать победу в соревнованиях впервые с января, Сергей Шубенков стал вторым в забеге на 110 м с барьерами, Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер - седьмой в беге на 400 м.

Данный старт стал заключительным крупным легкоатлетическим соревнованием этого года перед чемпионатом мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

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Легкоатлетический матч Европа - США
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