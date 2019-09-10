Футболисты молодежной сборной России сыграли вничью с болгарами в матче отбора ЧЕ-2021

ТАСС, 10 сентября. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) сыграла вничью с командой Болгарии со счетом 0:0 во втором матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2021 года. Встреча прошла в Софии на стадионе "Славия".

На 87-й минуте встречи красную карточку получил форвард российской команды Иван Игнатьев.

После двух матчей сборная России занимает третье место в группе 5, имея в активе четыре очка, болгары также набрали четыре очка, но занимают второе место из-за лучшей разницы мячей. Лидирует в группе сборная Польши (6 очков).

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Польши, Латвии, Сербии и Эстонии, по ходу группового этапа команды сыграют друг с другом по два матча. Победители групп выйдут в финальную часть, две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований - сборные Венгрии и Словении.

В следующем матче сборная России в Екатеринбурге примет команду Польши, а болгары дома сыграют против сборной Сербии. Обе встречи пройдут 11 октября.