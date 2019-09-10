Знарок: хоккеисты "Спартака" показали хорошую командную игру в матче с "Авангардом"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок остался доволен действиями команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Авангардом", несмотря на поражение. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

Во вторник "Спартак" со счетом 2:3 в овертайме уступил "Авангарду". "Мы провели сегодня волевую игру, благодарен ребятам, что с 0:2 вытащили. Сегодня с нашей стороны была хорошая командная и бойцовская игра, но нужно забивать больше двух шайб", - отметил Знарок.

По сравнению с предыдущей встречей - с минским "Динамо" (4:5), в составе "Спартака" произошло пять изменений. Не приняли участие в игре Андрей Кутейкин, Илья Зубов, Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш. Вернулись в состав Александр Кутузов, Геннадий Столяров, Максим Цыплаков и Илья Аркалов. Место в воротах с первых минут занял Павел Хомченко, заменивший Никиту Беспалова.

"Все игроки в порядке, везде так. Мы решили выйти таким составом и показать, что можем этим составом сыграть. Думаю, что Андрей Кутейкин будет играть в следующем матче", - сказал Знарок.

"В овертайме Хомченко ловушкой забросил шайбу в свои ворота. Парень немножко нервничал, первая игра и с такой солидной командой. Несмотря на гол в овертайме, он молодец, я его поддержал", - заключил Знарок.

В следующем матче "Спартак" 12 сентября примет рижское "Динамо". 15 сентября "Авангард" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".