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Допинг в спорте

USADA дисквалифицировало российского бойца Смолякова за допинг

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен эритропоэтин

ТАСС, 10 сентября. Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало на два года российского бойца Дмитрия Смолякова из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу USADA.

В пробе 37-летнего бойца, сданной 22 апреля 2019 года, был обнаружен эритропоэтин и хорионический гонадотропин.

Последний бой Смоляков провел 27 апреля, проиграв американцу Грегу Харди на турнире UFC. Всего в организации россиянин провел три боя и во всех потерпел поражения. Всего в ММА на его счету девять побед (все досрочно) и три поражения.

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