Эксперт: футболист Чалов пока не подтвердил свое право на игру в основной сборной России

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий молодежной сборной России по футболу Федор Чалов пока не показывает уровень игры, необходимый для попадания в основную национальную команду. Таким мнением с ТАСС поделился бывший тренер молодежной сборной России Борис Игнатьев.

Во вторник россияне сыграли вничью с болгарами (0:0) в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года. Игра проходила в Софии.

"Мы владели инициативой в сегодняшней игре, - сказал Игнатьев. - Соперник выстраивал игру на контратаках, которые игроки нашей обороны успешно нейтрализовывали. В этом матче прекрасная техника наших футболистов не была подкреплена скоростными проявлениями, в особенности в командных взаимодействиях, поэтому не могли предоставить сопернику ничего сверхъестественного, результат закономерен".

Игнатьев отметил не слишком удачную игру форварда ЦСКА Чалова за прошедшие два матча отбора, 6 сентября россияне обыграли сборную Сербии со счетом 1:0. "Чалов не подтвердил свое право на игру во взрослой сборной. Многое у него не получается из того, к чему он нас приучил, сегодня он много ошибался", - добавил Игнатьев.

"Хочу отметить [полузащитника ЦСКА] Ивана Облякова, который хорошо выстраивает игру в центре поля, комбинирует. Сегодня я увидел много интересных ходов с его стороны, он хорошо стандарты исполняет. Тактическим кругозором выделяется [полузащитник "Спартака"] Наиль Умяров, который много играл в обороне, у него хороший первый пас. Также я бы отметил [полузащитника тульского "Арсенала"] Александра Ломовицкого", - заключил Игнатьев.

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Польши, Латвии, Сербии и Эстонии. После двух матчей сборная России занимает третье место в группе, имея в активе четыре очка, болгары также набрали четыре очка, но занимают второе место из-за лучшей разницы мячей. Лидирует в группе сборная Польши (6 очков). В следующем матче 11 октября сборная России в Екатеринбурге примет команду Польши.