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Евро-2020

Четыре гола Роналду помогли сборной Португалии разгромить литовцев в матче отбора ЧЕ-2020

Всего за национальную сборную португалец забил уже 92 мяча в 158 встречах
Криштиану Роналду EPA-EFE/VALDA KALINA
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/VALDA KALINA

ТАСС, 10 сентября. Сборная Португалии обыграла команду Литвы со счетом 5:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла в Литве.

В составе победителей четыре мяча на свой счет записал Криштиану Роналду (7, с пенальти, 62, 65, 76-я минуты) и Вильям Карвалью (90+2). У хозяев отличился Витаутас Андрюшкявичюс (28). В матче с командой Литвы Роналду перешагнул отметку в 90 голов за национальную сборную, в настоящий момент на счету 34-летнего португальца 92 мяча в 158 встречах. По этому показателю Роналду занимает второе место в истории, уступая только Али Даеи, в активе которого 109 голов в 149 матчах за сборную Ирана.

Сборная Португалии занимает второе место в турнирной таблице группы B, набрав восемь очков после четырех матчей, литовцы идут на последнем, пятом месте, имея в активе одно очко. Лидирует команда Украины с 13 очками после пяти встреч. В следующем матче португальцы на домашнем поле сыграют с командой Люксембурга, а литовцы на выезде встретятся с украинцами. Обе встречи пройдут 11 октября.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Результаты других матчей игрового дня:

  • Албания - Исландия - 4:2;
  • Англия - Косово - 5:3;
  • Люксембург - Сербия - 1:3;
  • Молдавия - Турция - 0:4;
  • Франция - Андорра - 3:0;
  • Черногория - Чехия - 0:3.
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