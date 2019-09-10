Матч девятого тура РПЛ "Динамо" - "Уфа" пройдет с использованием VAR

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться на встрече девятого тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Уфой". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров), его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Никита Богач (Люберцы), резервный арбитр - Евгений Кукуляк (Калуга). За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Сергей Карасев (Москва), инспектором выступит Фейзудин Эрзиманов (Московская область). Матч между "Динамо" и "Уфой" пройдет 16 сентября в Москве, начало - 20:00 мск.

Также система VAR будет использована во встрече между "Краснодаром" и самарскими "Крыльями Советов", обслужит игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым (Москва). Ассистентами назначены Антон Аверьянов (Москва) и Игорь Демешко (Химки), резервным арбитром - Алексей Матюнин (Москва). За систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Девятый тур начнется в пятницу матчем между петербургским "Зенитом" и тульским "Арсеналом", где главным арбитром будет Дмитрий Мосякин (Москва). В субботу Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) рассудит московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал", а Игорь Панин (Дмитров) - "Сочи" и столичный "Локомотив".

В воскресенье Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) обслужит встречу "Оренбурга" и казанского "Рубина". Вилков будет работать на матче "Тамбова" и московского ЦСКА. Заключительная встреча тура между "Ростовом" и грозненским "Ахматом" в понедельник обслужит Николай Волошин (Смоленск).