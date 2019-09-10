ФИФА выразила соболезнования по поводу гибели болельщицы сборной Ирана

ТАСС, 11 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с гибелью болельщицы сборной Ирана Сахар Ходаяри, погибшей после самоподжога, который она совершила из-за грозившего ей тюремного срока за поход на стадион. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ходияри была арестована за поход на стадион в марте 2019 года, тогда она пошла на матч любимого клуба "Эстегляль" с командой "Аль-Айн" из ОАЭ. На прошлой неделе 29-летняя иранская болельщица подожгла себя после того как узнала, что ей грозит тюремное заключение сроком на шесть месяцев. В результате Ходияри получила 90% ожогов тела, девушка была доставлена в больницу, в понедельник она скончалась.

"Мы узнали о некоторых печальных новостях из Ирана и глубоко сожалеем об этой трагедии. ФИФА выражает свои соболезнования семье и друзьям Сахар. Мы повторяем наши призывы к иранским властям обеспечить свободу и безопасность всем женщинам, участвующим в законной борьбе за отмену запрета на доступ на стадионы женщинам", - говорится в сообщении.

Ранее портал Inside the Games сообщал, что женщинам в Иране разрешено посетить матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи, который пройдет 10 октября.

Несколько женщин были арестованы в Тегеране в июне на товарищеском матче сборных Ирана и Сирии (5:0). Согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут "навредить тонкой психике женщины". В октябре прошлого года 100 женщинам было разрешено посетить товарищеский матч между командами Ирана и Боливии (2:1), а в ноябре 500 женщин присутствовали на ответном матче финала азиатской Лиги чемпионов между иранским "Персеполисом" и японской командой "Касима Антлерс" (0:0, первый матч - 0:2).