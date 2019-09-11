Боец UFC Порье хочет провести матч-реванш с Макгрегором

ТАСС, 11 сентября. Американец Дастин Порье заявил о желании провести реванш против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на страницу спортсмена в Twitter.

8 сентября Порье проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов победил удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

"Думаю, сейчас имеет смысл реванш между мной и Конором", - написал американец.