Боец UFC Порье хочет провести матч-реванш с Макгрегором

ТАСС, 11 сентября. Американец Дастин Порье заявил о желании провести реванш против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на страницу спортсмена в Twitter.
8 сентября Порье проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов победил удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.
"Думаю, сейчас имеет смысл реванш между мной и Конором", - написал американец.
I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point.— The Diamond (@DustinPoirier) September 10, 2019
Порье встречался с ирландцем в 2014 году. В том поединке Макгрегор отправил соперника в нокаут менее чем за две минуты. Последний бой ирландец тоже проводил против Нурмагомедова и проиграл.
31-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.