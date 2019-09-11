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Мировой футбол

Хет-трик бывшего футболиста "Спартака" Адриано принес "Палмейрасу" победу над "Флуминенсе"

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 11 сентября. Футбольный клуб "Палмейрас" дома победил "Флуминенсе" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Бразилии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Все три мяча в составе хозяев забил бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано (9-я, 58-я и 63-я минуты). Голы стали для него первыми в чемпионате. До этого Адриано забил один мяч в четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против "Гремио".

Бразилец выступал за "Спартак" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее нападающий играл за бразильский "Интернасьонал", украинский "Шахтер" и итальянский "Милан". В составе "Спартака" Адриано провел 79 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 15 голевых передач. В "Палмейрас" он перешел в июле, матч против "Флуминенсе" стал для него шестым в составе новой команды.

"Палмейрас" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков и отставая от лидирующего "Фламенго" на три балла. Следующий матч команда проведет 15 сентября. На своем поле "Палмейрас" примет "Крузейро".

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