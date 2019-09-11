Игрок клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин открыл свой благотворительный фонд

ТАСС, 11 сентября. Форвард сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил об открытии собственного благотворительного фонда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.

В июле текущего года Панарин уже говорил о своем намерении, но тогда работа находилась в начальной стадии. Нападающий является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Его зарплата составляет около $11,5 млн.

"Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе! В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы. Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами! Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое", - сказано в сообщении.