Игрок клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин открыл свой благотворительный фонд

ТАСС, 11 сентября. Форвард сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил об открытии собственного благотворительного фонда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.
В июле текущего года Панарин уже говорил о своем намерении, но тогда работа находилась в начальной стадии. Нападающий является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Его зарплата составляет около $11,5 млн.
"Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе! В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы. Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами! Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое", - сказано в сообщении.
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Благотворительный Фонд Артемия Панарина @artemiypanarin зарегистрирован и готов к работе! ⠀ В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы. ⠀ Также на почту artemiypanarinfoundation@gmail.com вы можете направлять свои резюме, если заинтересованы помогать людям вместе с нами! ⠀ Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое! ⠀ #артемийпанарин #artemiypanarin #благотворительныйфонд #foundation
В сезоне-2018/19 Панарин выступал за "Коламбус", проведя 79 матчей и набрав 87 (28 шайб + 59 передач) баллов в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 10 матчах. В составе команды россиянин играл с 2017 года, до этого он провел два сезона в "Чикаго". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий отыграл 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 встречах. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку в НХЛ.
В России Панарин играл за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году. На его счету серебряная (2015) и две бронзовые (2016, 2017) медали чемпионатов мира, а также золото мирового первенства среди молодежных команд 2011 года.