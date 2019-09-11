Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Мексики в товарищеском матче

ТАСС, 11 сентября. Футболисты сборной Аргентины дома победили команду Мексики в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе аргентинцев хет-трик на свой счет записал нападающий итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес (17-я, 22-я и 39-я минуты). Еще один мяч забил бывший полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес (33).

Для команд встреча стала 32-й в очном противостоянии. В 16 матчах победу одерживали аргентинцы, в четырех - мексиканцы, еще 12 игр завершились вничью. Сборная Аргентины проведет следующий товарищеский матч 9 октября, соперником станет команда Германии. Мексиканские футболисты 12 октября встретятся со сборной Бермудских островов в рамках розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ.

Также в среду прошли товарищеские матчи между сборными Колумбии и Венесуэлы (0:0), США и Уругвая (1:1), Эквадора и Боливии (3:0), Гондураса и Чили (2:1). В Лос-Анджелесе между собой встречались команды Бразилии и Перу. Перуанцы одержали победу со счетом 1:0.