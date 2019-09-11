СМИ: Бекхэм хочет пригласить Месси в свой футбольный клуб "Интер Майами"

ТАСС, 11 сентября. Дэвид Бекхэм хочет видеть аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в своем клубе "Интер Майами". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Radio Catalunya.

По информации источника, англичанин связывался с представителями Месси, отмечается, что Бекхэм хотел узнать, возможен ли переход 32-летнего аргентинца в американский клуб после окончания действующего контракта с "Барселоной" в 2021 году.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе испанской команды он становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

"Интер Майами" должен провести дебютный сезон в Главной футбольной лиги (MLS) в 2020 году.