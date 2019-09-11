Приз за самую красивую партию будет вручен на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Федерация шахмат России и пивоваренная компания AB InBev Efes учредили приз за самую красивую партию на Кубке мира в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По итогам первого и второго, третьего и четвертого, а также пятого и шестого кругов турнира специальное жюри будет создавать шорт-листы из четырех-пяти партий каждого круга, после чего будет запущенно открытое интернет-голосование для определения лучших партий. Во время финала турнира и матча за третье место жюри выберет партию, которая также будет номинирована на приз. Таким образом, в итоговом шорт-листе окажется четыре партии, самую красивую из которых определят эксперты. Имена обладателей приза будут объявлены 4 октября на церемонии закрытия соревнований.

Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. В турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.