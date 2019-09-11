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Зимние олимпийские виды спорта

Васильев: пара Столбовой и Новоселова имеет перспективу, но фигуристам еще нужно время

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Новая российская спортивная пара Ксении Столбовой и Андрея Новоселова, впервые выступившая на публике на контрольных прокатах сборной России в "Лужниках", имеет перспективы, но фигуристам придется пройти через высокую внутреннюю конкуренцию в российском парном катании, им также понадобится время для совершенствования. Такое мнение в интервью ТАСС высказал известный российский тренер в парном катании, олимпийский чемпион Олег Васильев.

Чемпионка командного турнира в Сочи, серебряный призер индивидуального турнира на Играх-2014 Столбова, выступавшая в прошлом олимпийском цикле с Федором Климовым, в нынешнем межсезонье начала сотрудничество с Новоселовым. Ранее спортсмен выступал за Францию.

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"Конечно, в выступлении этой пары были недочеты - недоработанные поддержки, сложности совместного катания, но это было их первое выступление на публике. Им нужно время, чтобы пройти через сложности, но выглядят они очень неплохо, перспектива есть, - отметил Васильев. - Ксения всегда хорошо каталась, у нее всегда был хороший конек, она этого умения не растеряла, даже приобрела за последнее время".

"Для возвращения на лед после двухлетнего перерыва нужно иметь огромную силу воли, безмерное желание что-то доказать себе и миру, Ксения в себе все это нашла, за что ей мое огромное почтение. Их катание выглядит сыроватым, но для скатывания двух профессионалов нужно как минимум полтора-два года, они еще этот период не прошли", - отметил эксперт.

Васильев считает, что в нынешнем парном катании в настоящее время сложилась самая благоприятная ситуация за долгие годы. "На мой взгляд, наше парное катание сейчас в расцвете, какого я не припомню с советских времен - сильны не только лидеры, технически достойно оснащены и молодые пары. В этом отношении Столбовой и Новоселову бороться будет непросто", - добавил собеседник агентства.

На прошлогоднем чемпионате мира в японской Сайтаме на пьедестал взошли сразу две российские пары - Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт - бронзу. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали шестыми.

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