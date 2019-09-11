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Мировой футбол

Футболист де Брёйне может перейти в "Андерлехт" после ухода из "Манчестер Сити"

Бельгиец может сменить клуб, если его бывший партнер по "Сити" и сборной Венсан Компани пригласит его в "Андерлехт"

ТАСС, 11 сентября. Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брёйне может продолжить карьеру в бельгийском "Андерлехте" после того, как покинет английскую команду. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

По словам 28-летнего футболиста, он может перейти в том случае, если бывший партнер по "Манчестер Сити" и сборной Бельгии 33-летний Венсан Компани пригласит его в "Андерлехт". В мае этого года Компани перешел в "Андерлехт" на должность играющего тренера, а в августе сосредоточился на карьере игрока.

"Я надеюсь, что карьера Компани в "Андерлехте" будет такой же потрясающей, что и в "Сити". Я сказал ему, чтобы он попридержал для меня место в своей команде через год или семь лет, когда я закончу в "Сити". Если он сделает это для меня, то я уже знаю свое следующее место работы", - сказал де Брёйне.

Де Брёйне добавил, что во многом благодаря Компани оказался в "Манчестер Сити" четыре года назад: "Когда "Сити" пытался подписать со мной контракт, Винни постоянно уговаривал меня перейти в его команду. Он постоянно спрашивал меня, когда я приеду, говорил, что мне нужно переходить, рассказывал обо всех достоинствах перехода". 

Контракт де Брёйне с "Манчестер Сити" рассчитан до 2023 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в €130 млн. Де Брёйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел мять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять передач. В составе команды он становился трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Также он выступал за бельгийский "Генк", немецкие "Вольфсбург" и "Вердер" (аренда), английский "Челси". В составе сборной Бельгии де Брёйне провел 71 матч, забив 16 голов. Он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018).

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