Сорокин: УЕФА не имеет глобальных замечаний к Санкт-Петербургу перед ЧЕ-2020

Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург проходит с 9 по 12 сентября. В рамках визита прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высоко оценили подготовку Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы 2020 года, у них нет глобальных замечаний к российской стороне. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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"Визит проходит содержательно, конструктивно и очень по-деловому, - сказал Сорокин. - Вчера было пленарное заседание, на котором мы обсудили общие вопросы взаимодействия, а потом, как обычно, разбились по группам - в течение второй половины вчерашнего дня и сегодня идет более функциональная работа. Приехало очень много функциональных лидеров, каждый со своими задачами. У каждого из них есть контактное лицо с нашей стороны - будь то стадион, город или оргкомитет".

"Вчера мы получили достаточно высокую оценку во время пресс-подхода со стороны руководителей делегации УЕФА, - отметил гендиректор оргкомитета российской части ЧЕ-2020. - Мы с оптимизмом смотрим вперед. Комментарии с их стороны в основном носят технический характер, глобальных замечаний нет".

Матч сборных России и Бельгии будет тестовым перед ЧЕ-2020

Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира чемпионата Европы, а также один из четвертьфиналов. В оргкомитете российской части ЧЕ-2020 рассматривают отборочный матч между сборными России и Бельгии как возможность проверить готовность инфраструктуры к первенству, которое пройдет летом следующего года. Игра состоится 16 ноября, начало 20:00 мск.

"Стадион в целом готов к проведению игр, но, естественно, нужна подстройка под требования чемпионата Европы, - сказал Сорокин. - Матч со сборной Бельгии мы рассматриваем как тестовое мероприятие. Это игра повышенного интереса, мы ее будем отрабатывать всеми подразделениями".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на ЧЕ-2020 уже в следующем туре 10 октября, ей нужно обыграть шотландцев, а также рассчитывать на то, что сборные Кипра и Казахстана сыграют вничью.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.