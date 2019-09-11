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Зимние олимпийские виды спорта

Эксперт: выступления Трусовой и Щербаковой на контрольных прокатах были космическими

Олимпийский чемпион Олег Васильев считает, что эти две фигуристки разыграют между собой золото чемпионата России в Красноярске

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вчерашние юниорки группы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова продемонстрировали на контрольных прокатах в "Лужниках" космический уровень техники, который в ближайшее время соперницам не нагнать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал известный российский тренер в парном катании, олимпийский чемпион Олег Васильев.

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"То, что показали на этих прокатах Тарасова и Щербакова - это технический космос, они прорвались так далеко, что вряд ли кто-то из наших или зарубежных соперниц в ближайшее время сможет к ним приблизиться. Да, в США есть юная фигуристка Алиса Лью, но по катанию она все же несколько уступает нашим девочках, хотя в ее арсенале есть четверной лутц и тройной аксель. Если Трусова и Щербакова будут делать все, что наметили, то они недосягаемы", - уверен Васильев.

Комментируя внутренний уровень конкуренции в российском женском одиночном катании, Васильев заметил, что первые два места декабрьского чемпионата России в Красноярске, скорее всего, уже зарезервировали именно эти две ученицы Тутберидзе.

"В Красноярске в женском одиночном катании вакантным будет только третье место, за которые будут биться Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и, возможно, Косторная. Но в арсенале Алены пока нет четверных прыжков или тройного акселя, нет такого имени, как у ее соперниц. Так что борьба на этом чемпионате России будет очень интересной, но очень жесткой", - уверен эксперт.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

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