Эксперт: фигуристы Бойкова и Козловский в межсезонье прибавили во всех аспектах катания

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Молодая российская спортивная пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский за время подготовки к предстоящему сезону сделала большой скачок вперед как в плане техники, так и в артистизме. Такое мнение в интервью ТАСС высказал российский тренер парного катания, олимпийский чемпион Олег Васильев.

Спортсмены, начавшие сотрудничество под руководством Артура Минчука, в настоящее время тренируются в Санкт-Петербурге в группе Тамары Москвиной.

"Бойкова и Козловский молоды, амбициозны и понимают, куда идут, а их наставники знают, как этот путь пройти - хорошая и правильная комбинация. Они молоды и будут прогрессировать, им есть куда расти. В этом году они добавили в свои программы сложный выброс, работают над каскадом три плюс три, делают сложную поддержку, увеличили сложность подкрутки, они сделали огромный технический скачок вперед, прибавив также и в катании, и в артистизме", - отметил Васильев.

"Говорить о профессиональном потолке в их случае было бы смешно - они идут вперед, и путь их хороший и длинный. До Олимпиады два с половиной года, и они могут преподнести нам много хороших сюрпризов", - уверен специалист.

Бойкова и Козловский в своем первом взрослом сезоне-2018/2019 пробились на чемпионат мира в японскую Сайтаму, где заняли шестое место.