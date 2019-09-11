Сорокин: вопрос о месте второй фан-зоны в Петербурге на ЧЕ-2020 находится на утверждении

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Место расположения второй фан-зоны в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу 2020 года находится на стадии утверждения. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Одна фан-зона в Санкт-Петербурге точно будет на Конюшенной площади - это уже давно утверждено, - сказал Сорокин. - По второй вопрос сейчас находится в стадии утверждения. До получения официального подтверждения ее адрес я назвать не могу".

Гендиректор российской части ЧЕ-2020 подтвердил, что рассматривается вариант, при котором фан-зоны будут организованы не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других городах. "Мы прорабатываем вариант организации фан-зон в других городах, собираем ответы. Сможем объявить о количестве городов и о том, какие это будут города, позже, когда финализируем результаты", - отметил он.

"Фан-зона в Москве? Выбор места для нее - это прерогатива столичных властей. Думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться", - резюмировал Сорокин.

УЕФА рассмотрит предложение Голодец по волонтерам

Во вторник вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета оргкомитета ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге Ольга Голодец сообщила журналистам о том, что создание фан-зон планируется не только в самом городе, который примет четыре матча турнира, но и в других регионах страны.

"Вчера эта инициатива была озвучена Ольгой Юрьевной, думаю, ее рассмотрят, - сказал Сорокин. - Волонтерская программа в большей степени - это наша область деятельности. Мы подумаем, как наладить сотрудничество с другими волонтерами".

С 9 по 12 сентября в Санкт-Петербурге проходит четвертый инспекционный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В его рамках прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.