Минспорт Калининградской области: РФС высоко оценил проведение игры со сборной Казахстана

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) и главные тренеры сборных России и Казахстана Станислав Черчесов и Михал Билек соответственно высоко оценили уровень организации матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС в среду заявила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Матч прошел в понедельник и завершился победой сборной России со счетом 1:0.

"Я думаю, что все, кто присутствовал в этот день на матче или смотрел его трансляцию, испытали яркие эмоции. Очень приятно, что сборная России победила на нашем стадионе. Надеемся, что им всегда будет сопутствовать удача в Калининграде", - отметила Ищенко.

Игру посетили 31 818 зрителей. "Российский футбольный союз и оба тренера национальных сборных высоко оценили уровень организации, особо отметили атмосферу, которая царила на стадионе, калининградские болельщики известны своим гостеприимством и радушием. У нас есть успешный опыт проведения крупных российских и международных турниров, поэтому все проходит в штатном режиме. Калининград уже основательно закрепился на спортивной карте России, и мы всегда рады принимать у себя все национальные сборные", - добавила она.

В турнирной таблице отборочной группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков и три очка проигрывая лидирующим бельгийцам, которые одержали шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.