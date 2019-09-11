Эксперт: сотрудничество с Зуевой придало катанию Тарасовой и Морозова мягкости

Тарасова и Морозов начали работать с Зуевой по окончании предыдущего сезона, спортсмены живут и тренируются в США. В минувшие выходные Тарасова и Морозов впервые представили на публике в ходе контрольных прокатов сборной результаты своей работы с новым тренером.

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сотрудничество с тренером Мариной Зуевой, работающей в США, позволило российской паре Евгении Тарасовой и Владимира Морозова сделать свое катание более мягким, интересным и осознанным. Такое мнение в интервью ТАСС высказал российский тренер парного катания, олимпийский чемпион Олег Васильев.

"Зуева - это специалист, который всегда работал с ведущими танцорами и спортивными парами, я сам имел счастье работать с ней, когда мы выступали как профессионалы, она ставила нам программы, она работала с Гордеевой и Гриньковым. Зуева - это позитив и нескончаемый поток идей, при этом она постоянно самосовершенствуется, и если она была хороша как тренер еще в советские времена, то можно представить, что это за специалист на сегодня", - рассказал Васильев.

"Марина задала для Тарасовой и Морозова цель, поставила задачу и они ее постепенно решают. Мне их катание очень понравилось - интересные заходы на элементы, мягкое катание. Это пара, а не два катальщика, держащихся за руку, это очень приятно видеть, - подчеркнул Васильев. - Они всегда были очень техничной парой, но были проблемы с программами, с психологией, с мотивацией, осознанностью, но сейчас Марина помогает их решать".

"На прокатах в Москве мы увидели результат лишь двух месяцев их совместной работы, и, подозреваю, после продолжения этого сотрудничества мы увидим на льду очень сильную и технически оснащенную пару, которая катается как настоящие танцоры", - уверен специалист.

Тарасова и Морозов в минувшем сезоне завоевали серебро на чемпионате Европы в Минске и чемпионате мира в японской Сайтаме.