Все матчи 1/16 финала Кубка России по футболу пройдут 25 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Все матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу состоятся 25 сентября. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"Конечно же мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ (Российская премьер-лига) готовы всегда идти им навстречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон. Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России, кроме того, РФС считает, что все участники розыгрыша кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 финала Кубка России состоятся в один день - 25 сентября", - заявили в пресс-службе РФС.

"Зенит" и "Локомотив" сыграют на групповой стадии Лиги чемпионов. Первые матчи команды проведут 17 и 18 сентября соответственно. На групповом этапе Лиги Европы выступят ЦСКА и "Краснодар", их первые матчи состоятся 19 сентября.